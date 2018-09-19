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خالد على

أول رد من خالد على بعد تأييد حبسه 3 أشهر

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الغلطة الوحيدة التى أودت بحياة القذافى

جميل راتب

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خالد على

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السفارة البريطانية تنعي راتب :

"وداعا أبو الفضل جاد الله عويس"

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جميل
جميل

وكالات - حنان حمدتو

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وفاة

جميل راتب

سفارة بريطانية

حب فى الزنزانة

يوميات ونيس

نعت السفارة البريطانية بالقاهرة، الفنان الراحل جميل راتب، والذي توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 92 عاما.

وقالت السفارة البريطانية فى بيانها: “وداعا أبو الفضل جاد الله عويس”.

ومن أبرز الأفلام التى شارك فيها الفنان الراحل، طيور الظلام مع الزعيم عادل إمام، والساحر، والأولة فى الغرام، وتيمور وشفيقة، والأغبياء الثلاثة، والصعود إلى الهاوية، وشفيقة ومتولى، وشعبان تحت الصفر، وحب فى الزنزانة، وعلى بيه مظهر والأربعين حرامى، والبداية، بالإضافة إلى أنه شارك فى العديد من المسلسلات مثل فارس بلا جواد، ويوميات ونيس

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