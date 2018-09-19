19 سبتمبر 2018 - 02:06 م

نعت السفارة البريطانية بالقاهرة، الفنان الراحل جميل راتب، والذي توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 92 عاما.

وقالت السفارة البريطانية فى بيانها: “وداعا أبو الفضل جاد الله عويس”.

ومن أبرز الأفلام التى شارك فيها الفنان الراحل، طيور الظلام مع الزعيم عادل إمام، والساحر، والأولة فى الغرام، وتيمور وشفيقة، والأغبياء الثلاثة، والصعود إلى الهاوية، وشفيقة ومتولى، وشعبان تحت الصفر، وحب فى الزنزانة، وعلى بيه مظهر والأربعين حرامى، والبداية، بالإضافة إلى أنه شارك فى العديد من المسلسلات مثل فارس بلا جواد، ويوميات ونيس