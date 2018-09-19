الإعدام لنائب البغدادي

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تنظيم الدولة

الحكم بالاعدام

محكمة عراقية

إسماعيل العيثاوي

نائب البغدادي

أصدرت محكمة عراقية، حكمًا بالإعدام اليوم الأربعاء بحق أحد أبرز قيادات تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي شغل منصب نائب أبوبكر البغدادي.

وقال القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى في العراق إن محكمة جنايات الكرخ أنهت النظر في قضايا المدان الإرهابي إسماعيل العيثاوي الذي شغل مناصب عديدة في تنظيم داعش منها مسئول لجنة الإفتاء وعضو اللجنة المفوضة والمكلف بوضع مناهج دراسية للتنظيم ومنصب نائب للبغدادي.

وأضاف أن المدان كان قد هرب إلى سوريا وعمل في العلاقات العشائرية، بعد أن تحررت أغلب المناطق وأخذ التنظيم الإرهابي بالانكسار وبجهود استخباراتية والتنسيق مع تركيا ألقي القبض على المدان.

وأشار إلى أن محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا بحق المدان وفقا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب.

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