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"شوقى": نظام التعليم الجديد ينهى مشكلة الدروس الخصوصية

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الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
شوقى

وكالات - حنان حمدتو

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، إن الوزارة تعمل على 5 محاور رئيسية لتطوير التعليم في مصر مؤكدًا أن نظام التعليم الجديد سينهي معاناة الأهالي مع الدروس الخصوصية.

وأضاف  شوقي، في كلمته خلال افتتاح الرئيس السيسي عددًا من المدارس اليابانية من المنوفية اليوم أن النظام الجديد يعمل على تغيير فلسفة التعليم واستخدام الأساليب التربوية الحديثة مضيفًا أن المناهج الجديدة أعدها مركز تطوير المناهج بالوزارة بالتعاون مع المؤسسات العالمية.

وأكد أن الوزارة تهتم بالطالب الملتحق بالصفوف الأولى في نظام التعليم الجديد مضيفًا أنه على مدار السنوات الأربع الماضية حصلت طفرة في تقليل الكثافة الطلابية في الفصول وأن المنيا وأسيوط كانتا من أكبر المحافظات التي شيدت بها أبنية تعليمية.

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