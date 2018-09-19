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تعليق ناري من أسامة كمال على قانون المستهلك الجديد

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الإعلامي أسامة كمال
الإعلامي أسامة كمال

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السيسي

دي إم سي

أسامة كمال

المستهلك

أشاد الإعلامي أسامة كمال، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون حماية المستهلك الجديد، والذي يتضمن غرامات لمحتكري السلع تصل إلى 2 مليون جنيه، فضلًا عن مد استبدال السلع لمدة شهر بدلاً من 14 يومًا. 

وقال "كمال" خلال تقديمه برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي": "اللي لازم يلتزم بالقانون مش البائع ولا المصنع ولا المورد؟ المستهلك طبعا هو اللي لازم يجبرهم على الالتزام، لو فرط في حقه يبقى القانون نبله ونشرب ميته".

وأردف: "البائع المفروض معندوش مشكلة في الاستبدال، لأنه يعيدها للمورد، القانون لحماية المستهلك لا البائع ولا المورد، لازم تاخد الفاتورة".

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