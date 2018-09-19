تعليق ناري من أسامة كمال على قانون المستهلك الجديد

إيمان هاني
أشاد الإعلامي أسامة كمال، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون حماية المستهلك الجديد، والذي يتضمن غرامات لمحتكري السلع تصل إلى 2 مليون جنيه، فضلًا عن مد استبدال السلع لمدة شهر بدلاً من 14 يومًا.
وقال "كمال" خلال تقديمه برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي": "اللي لازم يلتزم بالقانون مش البائع ولا المصنع ولا المورد؟ المستهلك طبعا هو اللي لازم يجبرهم على الالتزام، لو فرط في حقه يبقى القانون نبله ونشرب ميته".
وأردف: "البائع المفروض معندوش مشكلة في الاستبدال، لأنه يعيدها للمورد، القانون لحماية المستهلك لا البائع ولا المورد، لازم تاخد الفاتورة".
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