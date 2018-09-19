تأييد حبس خالد على فى الفعل الفاضح

19 سبتمبر 2018 - 02:49 م

أيدت محكمة استئناف الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس المحامي خالد علي، 3 أشهر، مع إيقاف تنفيذها بمدة 3 سنوات بتهمة خدش الحياء.

بدأت الجلسة في تمام الساعة الواحدة والنصف، فيما عززت قوات الأمن بالجيزة تواجدها بمحيط المحكمة تزامنًا مع الحكم وتغيب خالد علي عن الجلسة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملي، وعضوية المستشارين شريف العسرة وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وسكرتارية محمود صابر.

كانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، قضت في وقت سابق بحبس المحامي خالد علي 3 أشهر، وكفالة ألف جنيه لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام.

كشفت تحقيقات نيابة الدقي، أن المحامي خالد علي قام بفعل فاضح خادش للحياء العام، أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، حيث أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير" في 16 يناير الماضي.