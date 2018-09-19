  • الأربعاء 19 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:17 م
بحث متقدم
خالد على

تأييد حبس خالد على فى الفعل الفاضح

جميل راتب

فى تشييع راتب.."العلايلى وصبحى وزكي" فقط

الغلطة الوحيدة التي أودت بحياة القذافي

الغلطة الوحيدة التى أودت بحياة القذافى

الإعدام لنائب البغدادي

الإعدام لنائب البغدادي

جميل راتب

التهامى : "راتب" أوصي بهذا الأمر في ساعاته الأخيرة

صلاح

وزير الرياضة لـ"صلاح": كلنا معاك

الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة

نقيب الصيادلة يكشف عن كارثة بالأدوية

رواية جديدة تكشف هوية قاتل "صالح "

رواية جديدة تكشف هوية قاتل "صالح"

مراسل بشار : لولا روسيا لكنا من اللاجئين

مراسل بشار: لولا روسيا لكنا من اللاجئين

الرئيس السيسي

السيسى يتوعد المتسببين في واقعة ديرب نجم

مع وقف التنفيذ..

تأييد حبس خالد على فى الفعل الفاضح

قضايا وحوادث

خالد على
خالد على

أخبار متعلقة
#

أول رد من خالد على بعد تأييد حبسه 3 أشهر

#

الحكم على "خالد علي" فى الفعل الفاضح

#

اليوم.. استئناف خالد على لحبسه 3 أشهر فى الفعل الفاضح

#

القبض على السفير معصوم مرزوق

خالد علي

حبس خالد علي

الفعل الفاضح

تاييد حبس خالد على

أيدت محكمة استئناف الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس المحامي خالد علي، 3 أشهر، مع إيقاف تنفيذها بمدة 3 سنوات بتهمة خدش الحياء.

بدأت الجلسة في تمام الساعة الواحدة والنصف، فيما عززت قوات الأمن بالجيزة تواجدها بمحيط المحكمة تزامنًا مع الحكم وتغيب خالد علي عن الجلسة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملي، وعضوية المستشارين شريف العسرة وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وسكرتارية محمود صابر.

كانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، قضت في وقت سابق بحبس المحامي خالد علي 3 أشهر، وكفالة ألف جنيه لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام.

كشفت تحقيقات نيابة الدقي، أن المحامي خالد علي قام بفعل فاضح خادش للحياء العام، أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، حيث أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير" في 16 يناير الماضي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يلعب الإخوان مع جمال مبارك فعلا ؟

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» الجبلاية: وقف مدرب ذئاب الجبل مباراتين
» "وداعا أبو الفضل جاد الله عويس"
» شاهد.. رجل يغطى لحيته بالنحل.. تعرف على السبب؟
» التوصل لسكر جديد يساعد على إنقاص الوزن
» شاهد.. لحظة القبض على سعد لمجرد
» عارضة أزياء روسية تتهم بوتين بمحاولة قتلها
» الإفراج عن رئيس الوزراء الباكستانى السابق نواز شريف وابنته
» بالفيديو.. وزيرة الصحة تكشف تفاصيل كارثة ديرب نجم
» تحذيرات من تسونامي عملاق سيدمر العالم
» إنجاز جديد لـ"ميسي" بدوري الأبطال
» إصابة «الشناوى» تربك حسابات الأهلي

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:23 م

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:01

  • عشاء

    19:31

من الى
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية
ارشيف