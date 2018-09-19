"العليمي" ينشر إشادة جميل راتب بثورة يناير فى ميدان التحرير

19 سبتمبر 2018 - 02:51 م

نشر زياد العليمى، المحامى وعضو مجلس النواب الأسبق، عبارة للفنان الراحل جميل راتب صرح بها إبان أحداث ثورة 25 يناير 2011، عبر بها عن فرحته بنجاح الثورة وطالب باستكمال العمل لتحقيق مطالبها.

واستعرض العليمى تصريحات جميل راتب، وذلك من خلال حسابه على "تويتر" قائلاً: "جميل راتب قال اوعوا تسيبوا الميدان، أنتم شيلتوا حرامي ولسه باقي العصابة، هذا كلام جميل راتب من ميدان التحرير فى يوم 12 فبراير 2011، كان عنده 85 سنة بعزيمة شاب فى العشرين".

وأضاف العليمى: "مش بس الفن المصري اللي خسر كتير النهاردة، قيم الحرية والعدل والمساواة والحق خسرت النهاردة واحدًا من أهم المدافعين عنها".

وعلق على منشور العليمى، وائل حشاد قائلا: "إلى يغير رأيه يغير وإنما هذا الرجل له موقف مشرف يستحق أن يذكر له".

وأضاف ناصر عبد الله: "صح يا أستاذ الخسارة كبيرة الله يرحمه".