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هند صبري تنعى جميل راتب: "راقٍ ومثقف ومن النادرين"

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هند و جميل
هند و جميل

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نعت الفنانة التونسية هند صبري، الفنان الراحل جميل راتب، مشيرة إلى أنه من الشخصيات النادرة التي تتميز بالثقافة والإتقان  والرقى في العمل.

وقالت صبري خلال تغريدتها على موقع "تويتر": "كان لي شرف العمل معه في جنينة الأسماك. رقي وبساطة وإتقان وثقافة".

وأضافت الفنانة التونسية: "من الفنانين النادرين  الذين تحدوا الحدود وعملوا مع مخرجين عرب وعالميين، وبلغات ولهجات متعددة، الله يرحمه وداعًا الفنان العربي الكبير جميل راتب".

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع منشورها، فعلقت منة أحمد: "وداعًا أيها الجميل".

وأضافت خريف راتب قائلة: "ربى يرحمه ويجعل مثواه الجنة".

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