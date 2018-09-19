» شاهد.. العثور على مومياء تم علاجها من السرطان

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متابعات- الدويني فولي

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قال الدكتور عبد المنعم السعيد، مدير آثار أسوان والنوبة، إن محافظة أسوان تقع في المرتبة الأولى على مستوى الاكتشافات الأثرية في وزارة الآثار، موضحًا أن عمليات الكشف الأثري في منطقة الأغا خان غرب أسوان، نتج عنها اكتشاف حوالي 23 مقبرة، وأكثر من 12 تابوتًا، وحوالي 30 مومياء، منها 17 مومياء في حالة جيدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «ten »، مساء الثلاثاء، أن الاكتشافات ضمت كذلك بعض الأواني الفخارية، والمصنوعة من الألباستار، وبعض التمائم المصنوعة من مواد مختلفة، مستطردًا أنه تم نقل كل هذه المقتنيات إلى المخزن المتحفي بأسوان.

واستطرد أن المومياوات المكتشفة، معظمها تعود لأمراء ونبلاء، مردفًا: «تم عمل أشعة على بعض هذه المومياوات، وأوضحت أعمارهم، والأمراض التي أصيبوا بها، ومن ثم أسباب الوفاة، وكان من ضمنهم سيدة أصيبت بالسرطان وعولجت منه، وعاشت بعدها لفترة طويلة».

وأوضح أن وزارة الآثار تمر حاليًا بالعصر الذهبي في الاكتشافات الأثرية، مشيرًا كذلك إلى كيفية استغلال هذه الاكتشافات للترويج للسياحة، من خلال اختيار العناصر الجيدة منها لعرضها في المتاحف المصرية، مثل المتحف المصري الكبير، والمتحف المصري.

يذكر أن البعثة المصرية العاملة في منطقة الأغا خان بالبر الغربي في أسوان، قد نجحت في الكشف عن تابوت من الحجر الرملي، ذي غطاء منحوت بهيئة آدمية، وبداخله مومياء سليمة، وملفوفة بالكتان.


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