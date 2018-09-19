أول رد من خالد على بعد تأييد حبسه 3 أشهر

19 سبتمبر 2018 - 03:08 م

وجه المحامى والحقوقي خالد على الشكر لفريق الدفاع عقب تأييد حبسه 3 أشهر مع وقف التنفيذ في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الفعل الفاضح".

وقال خالد على فى منشور له على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سوف نودع النقض في الموعد المقرر قانونًا".

وأيدت محكمة استئناف الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس المحامي خالد علي، 3 أشهر، مع إيقاف تنفيذها بمدة 3 سنوات بتهمة خدش الحياء.

بدأت الجلسة في تمام الساعة الواحدة والنصف، فيما عززت قوات الأمن بالجيزة تواجدها بمحيط المحكمة تزامنا مع الحكم وتغيب خالد علي عن الجلسة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملي، وعضوية المستشارين شريف العسرة وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وسكرتارية محمود صابر.

كانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، قضت في وقت سابق بحبس المحامي خالد علي 3 أشهر، وكفالة ألف جنيه لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام.