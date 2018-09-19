السيسي أنقذ "نجلي مبارك" من مصير أولاد القذافي

19 سبتمبر 2018 - 03:22 م

قال أشرف السعد رجل الأعمال المصري، والمقيم حاليًا في لندن إن الجيش المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذا نجلي مبارك "علاء وجمال مبارك" من مصير أولاد القذافي، وأولاد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.

وأضاف السعد من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه على "تويتر" أنه لولا الله أولا ثم الجيش والرئيس السيسي لكانت هناك ملاحم دموية، مؤكدًا أنهم أصحاب الفضل بعد الله على علاء وجمال مبارك.

وأشار السعد في مقطع الفيديو الذي نشره على حسابه أن الرئيس السيسي باقٍ في منصبه، لأننا دولة إسلامية، وأنه لا يوجد شيء في الإسلام اسمه "انتخابات" أو "ديمقراطية".

وأوضح أنه كما يوجد في الإسلام أحاديث تطالب بالخضوع للحاكم وإن "جلد ظهرك"، كذلك يوجد في الكتاب المقدس كذلك.