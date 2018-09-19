«ماسبيرو» تفتح تحقيقًا عاجلًا في واقعة «القضاء على محو الأمية»

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محو الامية

مصر النهاردة

عمرو خياط

يجري عمرو خياط، المشرف العام على تطوير القناة الأولى، تحقيقًا مع فريق تحرير برنامج "مصر النهاردة" على فضائية الأولى، بسبب الخطأ اللغوي الذي شهدته حلقة الأحد الماضي من البرنامج، لمناقشة جهود الدولة للقضاء على الأمية.

وكان فريق إعداد البرنامج أخطأ في كتابة عنوان إحدى الفقرات، وظهر على الشاشة عنوان الفقرة "جهود الدولة للقضاء على محو الأمية"، بدلًا من "جهود الدولة للقضاء على الأمية".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة من الحلقة على نطاق واسع، وسط حاله من السخرية.

الجدير بالذكر، أن برنامج "مصر النهاردة" هو برنامج "التوك شو" الرئيسي لدى التلفزيون المصري وبدأ بتقديمه خيري رمضان ورشا نبيل، ويقدمه الآن ريهام الديب وأحمد سمير.


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