» ضبط مختل عقليًا لاغتصابه طفلًا

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طفل

القليوبية

تحرش

نجح ضباط مباحث مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، من ضبط شاب مختل عقليا لقيامه بالتعدى الجنسى على طفل 5 سنوات ثم قام بضربه بآلة حادة على رأسه فأصيب بجرح قطعى فى الرأس وفر هاربا وألقي القبض على المتهم وتم نقل المجنى عليه إلى مستشفى طوخ المركزى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد فوزى عبد ربة مأمور مركز شرطة طوخ، بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول طفل 5 سنوات مصابا بنزيف شرجى ومصاب بجرح قطعى بالرأس وفى حالة سيئة.

تم العرض على اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، فانتقل المقدم احمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ وتوصلت التحريات إلى أن المجنى عليه تعرض للاعتداء الجنسى من قبل شاب مختل عقليا عمره 16 عاما قام باستدراجه خلف إحدى قاعات الأفراح بمدينه طوخ وقام بالتعدى الجنسى عليه ما أدى إلى إصابته بنزيف شرجى وعندما صرخ الطفل باكيا قام المتهم بضربه بقطعة حديد كانت بحوزته على رأسه فأصيب بجرح قطعى بالرأس وفرا هاربا.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيلا المتهم للنيابة التى تولت التحقيق.


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