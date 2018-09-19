» «البورصة» تخسر 29 مليار جنيه

19 سبتمبر 2018 - 04:00 م

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا بنهاية تعاملات، اليوم الأربعاء، نتيجة ضغوط بيعية من المتعاملين، وخسر رأس المال السوقي 29.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 785.649 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.79% ليغلق عند مستوى 14098 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.98% ليغلق عند مستوى 2209 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 4.42% عند مستوى 13488 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 3.65% عند مستوى 694 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 3.88% ليغلق عند مستوى 1768 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 451 نقطة.

وبلغ حجم التداول، على الأسهم 270 مليون ورقة مالية بقيمة 966.6 مليون جنيه عبر تنفيذ 27.4 ألف عملية لعدد 182 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 65.11% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 26.27%، والعرب على 8.62% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 47.58% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.41%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة بلغت 112.6 مليون جنيه، 10.2 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 928 ألف جنيه، 66.1 مليون جنيه، 59.1 مليون جنيه، على التوالي.