بالصور.. إزالة عقار آيل للسقوط لخطورته على المارة في بنها

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إزالة. عقار. آيل. للسقوط. في. بنها

شنت الوحدة المحلية بقرية بطا التابعة لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية، برئاسة نجوي العشيري، رئيس مركز ومدينة بنها، وهشام سليمان رئيس الوحدة المحلية، حملة لإزالة عقار آيل للسقوط  مكون من طابقين وعلي مساحة حوالي 150 مترًا، لما يمثله من خطر داهم على سلامة وأرواح الأهالي والجيران، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

ونفذ قرار الإزالة رقم 118 لسنة 2018م،  الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس المدينة، ملك المواطن "أشرف. ع. ع " وأن المنزل غير آهل بالسكان ومغلق، وتم تنفيذ القرار بمعرفة شقيق صاحب المنزل وزوجته، حيث إن صاحب المنزل خارج البلاد، كما قامت الجهات المعينة كلا فيما يخصه باتخاذ إجراءات من كهرباء ومياه.

كان قد تبلغ للوحدة المحلية بقرية بطا التابعة من المواطن "حماده. ر" المقيم بشارع "عبدالعاطى عدوى" أنه يشكو من منزل آيل للسقوط ومتهالك وهو منزل أمام منزله، وأن المنزل غير آهل بالسكان ومغلق تمامًا، وبالمعاينة تبين وجود شروخ وتصدعات والمنزل "آيل للسقوط" وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس مدينة بنها والتي أصدرت قرارها بهدم المنزل علي الفور.
 


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