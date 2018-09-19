«أردوغان» يكشف حقيقة تعرض تركيا لأزمة اقتصادية

19 سبتمبر 2018 - 04:10 م

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن بلاده لا تعاني من "أزمة اقتصادية"، وأن ما يُشاع ما هو إلا تضليل للرأي العام.

قال أردوغان، في كلمة له خلال مشاركته في إحياء يوم جرحى المعارك والمحاربين القدامى، بحفل أقيم بالمجمع الرئاسي بأنقرة، إن بلاده ستتخذ من العملة المحلية (الليرة التركية) أساسا للتعاملات، ويشمل ذلك أجور العقارات.

ودعا أردوغان مواطنيه إلى عدم الانجرار وراء الشائعات التي تروّجها بعض الأطراف حول وجود "أزمة اقتصادية" بالبلاد، مشددًا على أن تركيا تسير إلى المستقبل بخطى ثابتة.

وتابع قائلاً: "في هذا البلد الليرة التركية هي الحاكمة وليس الدولار واليورو، هنا تركيا وليست أمريكا، ونستخدم في تسوقنا العملة المحلية".