  • الأربعاء 19 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:36 م
بحث متقدم
أشرف مروان

آخر اعترافات أشرف مروان قبل وفاته بساعات

دار الإفتاء

هل يجوز صوم عاشوراء منفردًا؟

الشاب المنتحر

نكشف غموض انتحار شاب داخل ورشة نجارة

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

المالية: هذا آخر موعد لاستيراد الغاز

أردوغان

«أردوغان» يكشف حقيقة تعرض تركيا لأزمة اقتصادية

البورصة

«البورصة» تخسر 29 مليار جنيه

«ماسبيرو» تفتح تحقيقًا عاجلًا في واقعة «القضاء على محو الأمية»

«ماسبيرو» تفتح تحقيقًا عاجلًا في واقعة «القضاء على محو الأمية»

السعد :السيسي أنقذ "نجلي مبارك" من مصير أولاد القذافي

السيسي أنقذ "نجلي مبارك" من مصير أولاد القذافي

خالد على

أول رد من خالد على بعد تأييد حبسه 3 أشهر

الغلطة الوحيدة التي أودت بحياة القذافي

الغلطة الوحيدة التى أودت بحياة القذافى

«أردوغان» يكشف حقيقة تعرض تركيا لأزمة اقتصادية

آخر الأخبار

أردوغان
أردوغان

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

الرئاسة التركية: هذا ما نريده في إدلب

#

هذه هي تفاصيل محاولة الاغتيال في أغسطس الماضي

#

بعد ندمه على عدم التعاقد مع "صلاح" .. يدخل العناية المركزة

#

«أردوغان» يتهم أمريكا بمحاولة «الانقلاب الفاشل»

أردوغان

تركيا

أزمة اقتصادية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن بلاده لا تعاني من "أزمة اقتصادية"، وأن ما يُشاع ما هو إلا تضليل للرأي العام.

قال أردوغان، في كلمة له خلال مشاركته في إحياء يوم جرحى المعارك والمحاربين القدامى، بحفل أقيم بالمجمع الرئاسي بأنقرة، إن بلاده ستتخذ من العملة المحلية (الليرة التركية) أساسا للتعاملات، ويشمل ذلك أجور العقارات.

ودعا أردوغان مواطنيه إلى عدم الانجرار وراء الشائعات التي تروّجها بعض الأطراف حول وجود "أزمة اقتصادية" بالبلاد، مشددًا على أن تركيا تسير إلى المستقبل بخطى ثابتة.

وتابع قائلاً: "في هذا البلد الليرة التركية هي الحاكمة وليس الدولار واليورو، هنا تركيا وليست أمريكا، ونستخدم في تسوقنا العملة المحلية".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يلعب الإخوان مع جمال مبارك فعلا ؟

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» كواليس جلسة رئيس الزمالك مع «جروس»
» 4 أسباب وراء تراجع مستوى «صلاح»
» ضبط 890 قطعة أثرية بحوزة مواطن فى المنيا
» على ماهر: أسعى لتدريب الأهلي.. وهدفي المربع الذهبي
» ضبط مختل عقليًا لاغتصابه طفلًا
» شكوك حول مشاركة ظهير الزمالك أمام المقاولون
» «البورصة» تخسر 29 مليار جنيه
» شاهد.. العثور على مومياء تم علاجها من السرطان
» الجبلاية: وقف مدرب ذئاب الجبل مباراتين
» "وداعا أبو الفضل جاد الله عويس"
» شاهد.. رجل يغطى لحيته بالنحل.. تعرف على السبب؟

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • مغرب

    06:01 م

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:01

  • عشاء

    19:31

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية