» شكوك حول مشاركة ظهير الزمالك أمام المقاولون

19 سبتمبر 2018 - 04:15 م

تحوم الشكوك حول مشاركة بهاء مجدى، ظهير أيسر الزمالك، بعد إصابته بكدمة قوية فى العضلة الأمامية خلال مباراة فريقه أمس الثلاثاء أمام سموحة، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة السابعة بالدورى.

ويخضع بهاء مجدى لأشعة اليوم من أجل الاطمئنان على إصابته، ويحدد الجهاز الطبى لفريق الزمالك موعد مشاركته فى التدريبات الجماعية مرة أخرى وإمكانية تواجده فى المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب يوم الأحد المقبل ضمن الأسبوع الثامن لمسابقة الدورى الممتاز.