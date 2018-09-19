» على ماهر: أسعى لتدريب الأهلي.. وهدفي المربع الذهبي

19 سبتمبر 2018 - 04:28 م

أكد علي ماهر، المدير الفني لفريق سموحة، أن الموسم الحالي هو الأقوى خلال السنوات الماضية، بسبب المنافسة الشرسة، ولن تظهر ملامح المنافسة على اللقب قبل الدور الثاني.

وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» الذي يقدمه محمد عبد الوهاب «هوبا»، الذي يقدمه على إذاعة إنرجي: «أعمل مع سموحة ليل ونهار، لمواصلة الزحف للمربع الذهبي».

وعن تدريب الأهلي، قال: «أجتهد بشكل كبير في نادي سموحة حاليا، لأنه سيكون محطة لتحقيق حلمي فأن أقود القلعة الحمراء مستقبلًا».