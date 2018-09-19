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ضبط 890 قطعة أثرية بحوزة مواطن فى المنيا

قضايا وحوادث

آثار مصرية (أرشيفية)
آثار مصرية (أرشيفية)

الأناضول

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اثار

ضبط

تهريب

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، ضبط 890 قطعة أثرية بحوزة مواطن، وسط البلاد، بقصد الإتجار.

تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة المنيا بحوزته عدد كبير من القطع الأثرية بمسكنه بقصد الإتجار.

وأشارت وزارة الداخلية، فى بيان رسمى، إلى أنه "عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مسكن المتهم وضبطه، وبحوزته 890 قطعة أثرية تشمل عددا من التماثيل والعملات المعدنية والتمائم مختلفة الأشكال والأحجام".

وأوضحت أن "بعرض المضبوطات على لجنة من مديرية آثار المنطقة، أفادت بأثريتها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة".

وفي أغسطس 2017، أعلنت مصر بناءً على أعمال حصر قامت بها مؤخرًا، فقدان 32 ألفًا و638 قطعة أثرية على مدار أكثر من 50 عامًا مضت، وفق وزارة الآثار المصرية.

وتزخر البلاد بآثار تعود إلى عهد قدماء المصريين الذين بنوا الأهرامات المصرية، إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة.


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