آفة حارتنا المكابرة والإنكار

19 سبتمبر 2018 - 04:35 م

تماشياً مع مقولة الأديب العالمي نجيب محفوظ "آفة حارتنا النسيان" والتي في أحد رواياته كان يصف فيها آفة النسيان التي ينكر من خلالها أو ينسي البعض أشخاص كانت ملأ السمع والبصر في الحارة بمجرد ظهور فتوة جديد والذي يلتفون حوله و يمتثلون لأوامره. لكننا هنا بصدد آفات أخري في حارتنا وهي المكابرة والإنكار، فقد تبتلي أسرة بأحد أفرادها يكون فاسداً أوخارجاً علي القانون وليس للإسرة ذنب في ذلك، والعجيب في أمر الأسرة تلك أن يكون الإنكار والتستر هو سيد الموقف، وتتستر ولا تريد المواجهة لحل المشكلة التي إبتليت بها، فهي ترضي بحالها ولا تريد أن تفعل ذلك خوفاً من العار والفضيحة.



في حقيقة الأمر لا نمتلك أية أدلة أو براهين لإدانة أحد وخاصة فيما يخص قضية أشرف مروان والذي يعرض فيلم إسرائيلي "الملاك" يحكي عن تعاونه وخدمته لهم في أمور غاية في الخطورة علي أمننا القومي، لكن العجيب في الأمر وفي تصرفات تخاصم الثقة بالنفس، أن يسارع بعض الإعلاميين بالحديث سواء في الفضائيات أو الصحف بالدفاع وكما لو أننا جميعاً متهمين بالخيانة ومبررات مبتذلة وكلام متهافت ومزايدات ممجوجة قد لا تنفع ولكنها تضر، لأنه كما يقول علماء النفس أن المبالغة في الدفاع قد تكون إحدي الحيل الدفاعية التي تصدر من اللاشعور قد يكون المقصود بها إظهار عكس الحقيقة. لماذا لا نفكر في الرد بعمل فني عالمي يرد أباطيل علي الفيلم الإسرائيلي، وليس كلام عنتري سائل في المطلق. علق الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" علي إم بي سي مصر علي فيلم الملاك فقال أن أشرف مروان "بهدل" الإسرائيليين و"إداهم علي قفاهم"!!!.

