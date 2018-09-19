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محافظ المنيا يكلف ببحث تظلمات المعلمين

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محفظ المنيا مع المعلمين
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تظلمات

محافظ لمنيا

تنقلات المعلمين

مدارس المنسيا

كلف اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، وكيل وزارة التربية والتعليم ببحث كافة التظلمات المقدمة من المعلمين بشأن إلغاء الانتدابات أو النقل مع وضع ضوابط منظمة لذلك بما يراعى سد نسب العجز في التخصصات العلمية بالمدارس على مستوى جميع مراكز المحافظة تيسيراً على المعلمين وضماناً للارتقاء بالمنظومة التعليمية وخاصة مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الأول للمحافظ الذي عقده بحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة ودكتورة أمل عليوة مدير إدارة خدمة المواطنين والعقيد أكرم علي المستشار العسكري للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز التسع لمناقشة مشكلات المواطنين وتلبية احتياجاتهم ومحاولة إيجاد آليات لحل لتلك المشكلات في وجود المسئولين التنفيذيين وتلافيها قدر الإمكان تحقيقاً لمصلحة المواطن.

استمع المحافظ للعديد من المطالب والشكاوى المقدمة من المواطنين والتي تركزت في قطاع التعليم والصحة والتموين ومياه الشرب والصرف الصحي، حيث كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بإدراج أحد الحالات المرضية للعلاج على نفقة الدولة نظراً للظروف المعيشية الصعبة وتطور الحالة المرضية.

أكد المحافظ انه لن يسمح بأي تقاعس أو إهمال في متابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة خلال هذه اللقاءات لحل المشاكل وتلبية مطالب المواطنين لافتاً إلى أن هذه اللقاءات تهدف لوضع الحلول العاجلة بكل شفافية ومصداقية، معتبراً ذلك من أبسط حقوق المواطنة.

وشدد على ضرورة التجاوب المباشر من قبل رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى مع المواطنين من خلال العمل الميداني والاستماع إلى مشاكلهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها فورًا.


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