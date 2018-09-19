المالية: هذا آخر موعد لاستيراد الغاز

19 سبتمبر 2018 - 04:45 م

كشف محمد معيط، وزير المالية، آخر موعد لاستيراد مصر الغاز من الخارج، والاعتماد على الإنتاج المحلى، نظرًا لتزايد إنتاج مصر بعد الاكتشافات الحدية.

وقال "معيط"، خلال كلمته فى مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بحضور المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، إن الشهر المقبل هو آخر شهر سيتم استيراد غاز فيه وسنعتمد على الغاز المحلى، موضحا أن البطالة انخفضت لنحو 9.9% كما انخفض العجز الكلى.

وأضاف معيط أن الحكومة واجهت صعوبات كبيرة طوال السنوات الماضية حتى تصل إلى الوضع الحالى، لافتا إلى أنه تم التغلب على مشكلة الكهرباء والتى كانت سببا فى أن المصانع لم تكن تعمل إلا وردية واحدة لضعف الكهرباء لكن الوضع تغير تماما ولدينا فائض من الكهرباء.

واستعرض الوزير تحسن مؤشرات الاقتصاد والسياسات الضريبية، وتحسن الصادرات بجانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة علاوة على مواجهة التضخم وتحسن الخدمات ومشروعات البنية التحتية بجانب المشروعات العملاقة فى الطرق والبنية والطاقة علاوة على صدور العديد من القوانين الاقتصادية.

وقال معيط إن الاحتياطى ارتفع إلى 44.4 مليار دولار، كدلالة على تحسن مؤشرات الاقتصاد وما يشهده من استقرار، لافتا إلى السعى إلى التحول الإلكترونى الكامل فى كل المعاملات.

وأوضح معيط أن من بين مؤشرات التحسن ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية وأيضا ارتفاع الصادرات وخفض الصادرات.