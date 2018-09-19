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الانتهاء من الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة المنيا

قبلي وبحري

عروض فنية فى لكشفى لطبى بجامعة المنيا
عروض فنية فى لكشفى لطبى بجامعة المنيا

جمال زكى

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جامعة المنيا

الكشف الطبى

عروض فنية

طلب جدد

أنهت جامعة المنيا اليوم أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق بكليات الجامعة هذا العام، والذي أقيم خلال الفترة من التاسع من سبتمبر حتى التاسع عشر من نفس الشهر بفحص الطلاب الجدد بكلية الآداب.

وأشار الدكتور "محمد جلال" القائم بأعمال رئيس الجامعة أن الجامعة استمرت منذ أول أيام الكشف الطبي حتى نهايته فى تقديم العروض والأنشطة المتنوعة  للطلاب الجدد التي تسهم في تعريفهم وجذبهم لكلياتهم وجامعتهم، حيث أقامت اليوم للطلاب المتقدمين للكشف الطبي لكلية الآداب بعرض فيلم تسجيلي عن كلية الآداب وأقسامها والأنشطة الطلابية التي قامت بها الجامعة خلال العام الماضي، بالإضافة إلي تقديم عروض فنية صاحبها عرض للعرائس، كما  تم توزيع أكثر من 500 زجاجة مياه معدنية على الطلاب، هذا إلي جانب انعقاد مؤتمر طلابي بحضور عميد كلية الآداب، ووكلائها، وأعضاء هيئة التدريس ومكتب رعاية الطلاب بالكلية لتعريف الطلاب بأقسام الكلية المختلفة وأهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية.

وأشار الدكتور "مصطفي عبد النبي" بأن الجامعة راعت تيسير إجراءات الكشف الطبى على الطلاب، مع تواجد الأطباء المتخصصين وهيئة التمريض اللازمة، لمعاونتهم، مضيفاً بأن الكشف الطبي شمل تخصصات "العظام، الرمد، الجراحة العامة، الجلدية، الباطنة والقلب" بالإضافة إلي إجراء تحليل فيرس سي،  مضيفاً بأن الطلاب القدامى المتميزين بالأنشطة والاتحادات الطلابية وطلاب عشائر الجوالة شاركوا في استقبال الطلاب وفي تنظيم المسابقات والعروض الرياضية والاستعراضية الترحيبية بالطلاب الجدد.

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