«المسابقات» تكشف سبب إيقاف مدرب المقاولون

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المقاولون العرب

عامر حسين

علاء نبيل

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن السبب وراء إيقاف علاء نبيل، المدير الفني للمقاولون العرب.

وأكد «حسين»، أن إيقاف علاء نبيل مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه، جاء بناء على اللائحة، التي تنص على أنه حال التعرض والهجوم على أي من عناصر اللعبة يتم توقيع هذه العقوبة.

وأضاف عامر حسين، علاء نبيل هاجم رئيس لجنة الحكام عصام عبد الفتاح فى تصريحات تليفزيونية خلال مباراة بيراميدز، وقام بتعطيل المباراة ما استدعى توقيع هذه العقوبة.

كان اتحاد الكرة قد اختار طاقم حكام تونسى لإدارة مباراة المقاولون وبيراميدز واعترض مسئولو المقاولون على عدد الحكام، خاصة أن الدورى المصرى يدار بـ6 حكام بينما الطاقم التونسى كان 4 فقط.


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