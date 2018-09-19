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الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل مالك فيلا لسرقته

قضايا وحوادث

الاعدام شنفا
ارشيفية

شيماء السيد

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الإعدام

المؤبد

سرقة

الجنايات

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، بالإعدام شنقًا لمتهمين، والسجن المؤبد لـ 4 آخرين لاتهامهما بقتل صاحب فيلا لسرقته، ومصادرة الأسلحة وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية.

 صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، وعضوية المستشارين أحمد العادلي ومحمد أبو كريشة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.

وأسندت النيابة للمتهمين "محمد عبدالرافع عبد المطلب، وهاني عبدالكريم خليل، وعبدالشافي رشاد عبدالمولى، وإسماعيل محمد محمد، وخالد خلف الله يوسف، ومحمود أحمد عباس"، تهمة قتل المجني عليه هشام محمد محمد أبوالنصر، عمدًا مع سبق الإصرار وعقد العزم على إزهاق روحه، وذلك بأن توجهوا إلى مسكنه لسرقته، مستخدمين «مطواة قرن غزال وكذلك سلاح ناري»، وتوجهوا إلى المسكن، مدعين أنهم تابعون لهيئة النظافة ومكلفين بطلاء السور وبوابة الفيلا المقيم بها المجني عليه، ووزعوا الأجور بينهم، وأحضروا بعض مواد الطلاء وسمح لهم ودخلوا الفيلا، فقام المتهم الثاني بإسقاطه أرضًا، ووجه له عدة لكمات على وجهه، والمتهم الثالث أغلق البوابة، وقام المتهم الثاني بطعنه عدة طعنات متفرقة من جسده، أودت بحياته، والمتهم الأول ينتظر بالسيارة المستأجرة بالقرب من الفيلا.

بينما المتهمون الرابع والخامس والسادس اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق، والمساعدة في ارتكاب الجريمة، كما أسندت النيابة لهم تهمة سرقة منقولات مملوكة للمجني عليهما هشام محمد محمد أبوالنصر وآمال واصف عبد العزيز.



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