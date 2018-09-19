المؤبد للمتهم بأحداث عنف العمرانية

شيماء السيد
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف العمرانية".
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد النجدي وعبدالرحمن صفوت وأمانة سر أحمد صبحي عباس.
كانت النيابة وجهت للمتهم تهمًا بارتكاب أعمال عنف في شهر ديسمبر عام 2013 والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة.
مغرب06:01 م
فجر
04:23
شروق
05:46
ظهر
11:54
عصر
15:23
مغرب
18:01
عشاء
19:31