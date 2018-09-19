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تجديد حبس ربة منزل بالمنيا ألقت طفليها في بحر يوسف

قبلي وبحري

ولدة لطفليين المتهمة
ولدة لطفليين المتهمة

جمال زكى

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المحكمة

ربة منزل

محافظة المنيا

تجديد حبس

القاء اطفال

قرر اليوم الأربعاء قاضي المعارضات بالمحكمة الجزئية بالمنيا تجديد حبس ربة منزل مُتهمة بإلقاء طفليها، داخل ترعة البحر اليوسفي في عزبة الشيخ عيسى التابعة لقرية صفط الخمار 15 يوما أخرى.

ترجع أحداث القضية إلى تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا،  إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بورود بلاغ للعميد رأفت الحلواني مأمور مركز شرطة المنيا، يفيد بقيام سيدة تدعي الشيماء "ص" 24عامًا بإلقاء طفليها كل من: محمد "ر" 5 سنوات، وهاني 6 أشهر، وتوفى أحدهما قبل نقله للمستشفى الجامعى والآخر ما زال تحت الرعاية الطبية داخل ترعة البحر اليوسفي أمام عزبة الشيخ عيسي التابعة لقرية صفط الخمار.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية والمقدم أحمد صلاح مفتش مباحث مركز المنيا والرائد أحمد سامي معاون المباحث  توصلا إلى قيام ربة المنزل لطفليها بالبحر اليوسفي لسوء معاملة زوجها لها ومنعها من زيارة أهلها وألقي القبض على المتهمة وإحالتها للنيابة العامة.


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