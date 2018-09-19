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4 أسباب وراء تراجع مستوى «صلاح»

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

واصل محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، أدائه الهزيل مع الريدز منذ بداية الموسم الحالي، والتي ظهر بشكل واصح خلال مباراة فريقه أمس، الثلاثاء، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في افتتاح دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ونستعرض التقرير التالي أبرز الأسباب التي أدت إلي تراجع مستوى محمد صلاح:

- أزمات اتحاد الكرة

تعد الأزمات والمشاكل المتكررة بين محمد صلاح ووكيل أعماله رامي عباس، مع إتحاد الكرة المصري من أبرز الأسباب التي أثرت علي مستوي وأداء "صلاح" خلال الفترة الأخيرة، حيث تكرر الصدام بين الطرفين خلال الأيام الماضية بسبب انتهاك مجلس الجبلاية الحقوق التسويقية وحقوق الرعاية الخاصة باللاعب واستخدام صورته في الإعلانات، فضلًا عن استمرار تجاهل الرد على طلبات "صلاح" التي أرسلها في خطابه الأخير للإتحاد، وذلك شغل جزء كبير من تركيز اللاعب مع ليفربول وأدي لتراجع مستواه بشكل ملحوظ عما كان عليه في الموسم الماضي.

- الصراع مع ساديو ماني

توتر العلاقة بين محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني وغياب التعاون بينهما داخل الملعب والذي ظهر بشكل واضح خلال مباراة توتنهام الأخيرة، يعتبر أيضًا من الأسباب التي أدت إلي تراجع مستوي "صلاح" خلال الفترة الأخيرة، يبدو أن حالة من الغيرة أصابت "ماني" بعد حالة التألق التي عاشها "صلاح" في الموسم الماضي وانفراده بجميع الجوائز الفردية في الدوري الإنجليزي مما أبعد الأضواء عن اللاعب السنغالي والذي قرر عدم التعاون مع "مومو" داخل المستطيل الأخضر وذلك بالتأكيد آثر على الحالة النفسية والمعنوية لنجمنا المصري وتسبب في تشتت ذهنه وانخفاض تركيزه خلال المباريات.

- ضغوط النجومية

يبدو أن حالة التألق الكبيرة التي عاشها محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الماضي وتحقيقه الكثير من الجوائز الفردية والأرقام القياسية وتتويجه بالحذاء الذهبي في البريميرليج، ثم ترشيحه لجائزة أفضل لاعب في أوروبا، وبعدها دخوله ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم مع الثنائي رونالدو ومودريتش، وضعت على كاهل اللاعب ضغوطًا نفسية كبيرة لرغبته في الحفاظ على تألقه ومستوي النجومية الذي وصل إليه وما حققه من إنجازات، وهذا يدفعه للبحث دائمًا والاستعجال في تسجيل الأهداف، وأكد محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق على ذلك قائلًا: " سبب تراجع مستوي "صلاح" تركيزه علي الصعب في كل كرة ورغبته المستمرة في تسجيل الأهداف مما يجعله مشتت وتحت ضغوط، كما حذره أن يقع في فخ أن يصبح التألق عبء عليه داخل الملعب".

- الإصابة

يبدو أن محمد صلاح لا يزال يُعاني من الإصابة في الكتف التي تعرض لها خلال نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام ريال مدريد، رغم مرور 4 أشهر أو أن الإصابة تجددت مرة أخري بعد تعافيه منها، حيث ظهرت لاصقة طبية على كتف "صلاح" بعدما خلع قميصه خلال مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي أمس، وقد يكون ذلك سببًا آخر في تراجع مستوي الفرعون المصري.

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