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بالصور.. استعدادات فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

قبلي وبحري

صور مسرح الجونة
صور مسرح الجونة

حسن حمدان

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مهرجان

الغردقة

السينمائي

الجونه

أنهى منتجع الجونة شمال مدينة الغردقة، استعداداته لانطلاق الدورة الثانية من المهرجان التي تعقد غدا الخميس في الفترة من 20 حتى 28 سبتمبر الجاري، وتنطلق فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائى الدولى بحضور أكثر من 400 من النجوم والنجمات والشخصيات العامة.

يتنافس على جوائز المهرجان 50 فيلما في المسابقات الثلاث، 15 فيلمًا فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و12 فيلمًا فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا فى مسابقة الأفلام القصيرة.

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