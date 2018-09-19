آخر اعترافات أشرف مروان قبل وفاته بساعات

19 سبتمبر 2018 - 05:32 م

كشف رجل الأعمال المصري المقيم بلندن أشرف السعد، تفاصيل آخر اعترافات أشرف مروان صهر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والذي تقول إسرائيل أنه كان أحد أهم عملائها في مصر، أن الأخير اعترف له أنه لم يتحرك إلا بترتيب من الرئيس أنور السادات وهو من طلب منه إبلاغ الإسرائيليين بموعد الحرب لأنه كان في دائرة الشك لهم ولن يصدقوه.

وكتب «السعد» عبر صفحته على «تويتر» :« كنت جالس مع أشرف مروان قبل وفاته بيومين على مقهى فى ماى فير وكان يومها عمرو أديب عامل عنه حلقة اغضبته جدا وقالى بالحرف الواحد أنه لم يتحرك ال بترتيب مع السادات نفسه وهو من طلب مني ان ابلغ الإسرائيليين بموعد الحرب لانهم بيشكوا فيه ومش هايصدقوا وفعلا نجح السادات فى خطته».

وتابع في رده على أحد متابعيه«: هو كان راجل فى قمة التواضع والوطنية وانا اندهشت من بساطة حياته وعرفته لسنوات لم ارى معه حارس وكان يمشي فى شوارع لندن وحده ويجلس مع انا وعمر النشرتي على المقهى يوميا ساعات».



