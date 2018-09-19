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كواليس جلسة رئيس الزمالك مع «جروس»

الرياضة

مرتضى وجروس
مرتضى وجروس

أمير سعد

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تفاصيل جلسة مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك

المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

عقد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسه هامة مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأبيض، بحضور أمير مرتضي المشرف العام على فريق الكرة، وذلك بعد تعادل الفريق أمس الثلاثاء أمام سموحة، بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري العام.

وغلب على جلسة رئيس الزمالك مع أفراد الجهاز الفني للفريق الطابع الودي من أجل العودة للانتصارات، وحرص خلال الجلسة السريعة الاستفسار عن بعض الأمور، والمطالبة باستعادة نغمة الانتصارات.

وقام جروس، خلال الجلسة  بتوضيح كافة الأمور لرئيس الزمالك، والتعهد بتصحيح مسار الفريق خلال الجولات المقبلة، والعودة إلى الانتصارات والمنافسة على البطولات.

وفى نهاية الجلسة، قام أمير مرتضى بتوجيه الدعوة لتناول وجبة العشاء، لإفراد الجهاز الفني واللاعبين، من أجل لم الشمل والاستقرار.


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