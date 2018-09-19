«مسلم أم مسيحي».. هكذا رد «جميل راتب» على جدل ديانته

19 سبتمبر 2018 - 05:39 م

عقب وفاة الفنان الراحل جميل راتب، صباح اليوم، الأربعاء، عن عمر ناهز 92 عامًا، لاقى الخبر الحزين ردود أفعال عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أغلبها تترحم على الفنان وتتذكر أهم أدواره السينمائية والتلفزيونية التي علقت في أذهان جمهوره، ووسط كل هذا كان هناك سؤال يشغل بال عدد من رواد مواقع التواصل.

«هو مسلم ولا مسيحي؟»، فجر هذا السؤال جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول ديانة الفنان الراحل، الذي كان سببه إقامة صلاة الجنازة على الراحل في جامع الأزهر، والتي اعتبرها البعض مفاجأة لم يتوقعوها ظنًا منهم أنه لم يكن مسلمًا.

وفي أحد الحوارات التلفزيونية عام 2014 حسم "راتب" الجدل حول ديانته الناتجة عن قضائه الكثير من عمره في فرنسا وديانة زوجته المسيحية، وأكد الراحل وقتها أنه مسلم ويعيش مع زوجته المسيحية دون أي خلاف ويحترم كل منهما ديانة الآخر، إلا أنه أوضح أن ديانة زوجته كانت سببًا في عدم رغبته للإنجاب وذلك خوفًا من رغبة زوجته في اعتناق أبنائها المسيحية حالة الإنجاب.

وصباح اليوم الأربعاء، نشر هاني التهامي مدير أعمال الفنان على صفحته الرسمية على "فيس بوك"، تسجيل فيديو قال فيه "البقاء لله... انتقل عن دنيانا الفنان الجميل جميل راتب اليوم".



وأضاف "صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في الجامع الأزهر" مشيرا إلى أن راتب طلب ألا يقام له عزاء، حيث شهدت الجنازة حضور عدد كبير من نجوم الفن والأهل والأحباب.

يذكر أن "راتب" كان يعاني في الفترة الأخيرة من حياته من أمراض عديدة ناتجة عن كبر سنه، حيث فقد صوته في آخر أيامه بسبب الشيخوخة.





وُلد جميل راتب عام 1926 بالقاهرة لأب مصري وأم فرنسية. ودرس في مدرسة الحقوق الفرنسية وبعد السنة الأولى سافر إلى باريس لإكمال دراسته.



وبدأ راتب التمثيل منذ صغره، وكانت أولى مشاركاته السينمائية في فيلم (أنا الشرق) بطولة الممثلة الفرنسية كلود جودار وجورج أبيض وحسين رياض وتوفيق الدقن.

كان فيلم (الصعود إلى الهاوية) الذي قدمه راتب عام 1978 نقطة تحول في مشواره السينمائي وحصل على جائزة أفضل دور ثان عن الفيلم وسلمها له الرئيس الراحل أنور السادات.

وشارك راتب في العديد من الأعمال الناجحة منها أفلام (ولا عزاء للسيدات) و(البريء) و(البداية) و(طيور الظلام) و(الكيف)، كما لعب أدوارا رئيسية في مسلسلات منها (الراية البيضاء) و(الزوجة أول من يعلم) و(أحلام الفتى الطائر) و(رحلة المليون) و(زيزينيا) و(يوميات ونيس).

وشارك راتب أيضًا بالأداء الصوتي في فيلم (عمر المختار)، كما خاض تجربة الإخراج المسرحي فكان مما قدم مسرحيات (الأستاذ) و(زيارة السيدة العجوز) و(شهرزاد).

كرمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن مجمل مشواره الفني في 2005 والمهرجان القومي للسينما المصرية في دورته العشرين عام 2016.



