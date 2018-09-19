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تفاصيل القبض على الإعلامي «مصطفى الأزهري»

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مصطفى الأزهرى
مصطفى الأزهرى

حسن علام

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زوجته: مقدم برنامج «أنصار الخير» تم توقيفه بالفيوم أثناء مساعدة إحدى الغارمات.. بتهمة الانضمام لـ «جماعة محظورة»

كشفت ميرفت سعيد، زوجة الإعلامي مصطفى الأزهري، مقدم برنامج «أنصار الخير»، المذاع على فضائية «الناس»، تفاصيل القبض على زوجها، أثناء توجه لمحافظة الفيوم لمعاينة أحد الحالات؛ لتقديم المساعدة لها.

وأضافت في تصريح إلى «المصريون»، أن البرنامج، هدفه الأول والأخير مساعدة الغارمين والمتعسرين وكذلك تقديم المساعدة للمرضى بمستشفى الريش وغيرها.

وأوضحت، أن «البرنامج لا يقدم مساعدة لأحد، إلا بعد معاينة الحالة أولًا؛ للتأكد من أنها تستحق التبرع والمساعدة؛ حتى يتم إهدار المساعدات في غير الباب المخصص لها؛ وكذلك لتجنب خداع المشاهدين».

وأشارت زوجة الأزهري إلى أنه «بعد التحقق من الأمر، يعود فريق البرنامج للقناة لطلب المساعدة للحالة، وكذلك لأحد الجمعيات الخيرية المتعاونة مع البرنامج».

وكان الأزهري تم القبض عليه يوم 6 سبتمبر الجاري بكمين «كوم أوشيم» بمحافظة الفيوم، أثناء توجهه لأحدى الغارمات، لمعاينة حالتها أولًا.

وأشارت إلى أن «الضابط الموجود بالكمين، بعد أن أنزلهم من السيارة، أجرى التحريات لجميع المرافقين لزوجها، وتبين أن الصحيفة الجنائية للجميع سليمة، باستثناء صاحب الجمعية، والذي اتضح أنه كان محكومًا عليه سابقًا بـ15 عامًا».

وتابعت: «لم يكن يعلم أحد بذلك إطلاقًا، وعندما طلبوا منه الرحيل، على اعتبار أنهم جميعًا ليست صادرة ضدهم أية أحكام، أخبرهم بأنه لن يترك أحدًا، وعندما أخبره زوجي بأنه مقدم برامج على إحدى القنوات، رد عليه بأنه لن يظهر على التلفزيون مجددًا، وبعد عرضهم على وكيل النيابة، أمر بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات»، بتهم «الانضمام لجماعة محظورة، والتربح من البرنامج للأنفاق على الجماعة الإرهابية، وكذلك التصوير بدون ترخيص»، في الوقت الذي لا يوجد فيه أي أدلة ومستندات على كل هذه الاتهامات، حسب قولها.

زوجة مقدم برنامج «أنصار الخير»، قالت إن زوجها معين بوزارة الأوقاف، وهو على درجة كبير أئمة، وليس له أي توجهات سياسية، ودائم الحضور لاجتماعات وزير الأوقاف، وليس هذا فقط، بل تم تكليفه لأداء صلاة الأضحى الماضي، بعد التأكد من أن صحيفته الجنائية سليمة، وإلا ما تم تكليفه بذلك، ولتم فصله من عمله، لو أن هذه الاتهامات صحيحة.


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