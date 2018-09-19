المشدد 10 سنوات لعامل هتك عرض طفلة

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الجنايات

المشدد

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 10 سنوات على "وائل.م" عامل، لاتهامه بهتك عرض الطفلة "منار. أ" البالغة من العمر 6 سنوات وقت الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 14035 لسنة 2017، أن المتهم قام في 28 أبريل 2017، بهتك عرض الطفلة "منار. أ" بغير رضاها، إذ كان المتهم خادمًا بالأجر لدى والدها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم جرد الطفلة المجني عليها من ملابسها فجثم عليها وأمنى بها إشباعًا لغرائزه، وأنه كان متعاطيًا مخدر الحشيش وقت الواقعة.

وأكد شهود الإثبات في التحقيقات أن المتهم أجبر الضحية على دخول المخزن الخاص بوالدها، ثم هتك عرضها بالإكراه، وهو ما أكدته تحريات مباحث قسم شرطة المرج.



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