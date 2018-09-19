» حارس حوريا: نحن الأحق بالتأهل من الأهلي

19 سبتمبر 2018 - 05:58 م

قال خادم نداي حارس مرمى نادي حوريا كوناكري الغيني، أنه متفائل بتأهل فريقه إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي.

وأشار نداي في تصريحات للموقع الرسمي لحوريا، إلى أن فريقه لا يشعر بأي ضغوط قبل مباراة السبت القادم، مشددًا أن الأهلي هو من سيشعر بالضغط.

وقال الحارس السنغالي: "أعتقد أننا بإمكاننا التأهل لأننا لعبنا جيدًا في الذهاب، كنا نستحق تسجيل هدف واحد على الأقل، ولكن ذلك لم يحدث، إلا أننا لم نستقبل أهداف أيضًا".

وأكمل: "سنخوض لقاء العودة بدون أي ضغوط، نشعر بالراحة النفسية، الأهلي هو من سيشعر بالضغط بمجرد أن نسجل هدفًا في مرماه".

واختتم: "أثق في فريقي، لا أتحدث أبدًا عن التعادل ولكن أبحث عن الفوز فقط، خاصة أن الفريق قدم أداء جيد ونستطيع الانتصار إن شاء الله".

وسيلتقي الأهلي مع حوريا يوم السبت القادم في إياب مباريات دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا في استاد السلام، بعدما انتهت مواجهة الذهاب في غينيا بالتعادل السلبي.