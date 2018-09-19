  • الأربعاء 19 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:58 م
بحث متقدم
طارق البشبيشي

بهذه الطريقة تجند الإخوان النساء

مشاركة جميل راتب في ثورة 25 يناير

لماذا حزن الإخوان على رحيل جميل راتب؟

أنيسة حسونة

إلغاء الدعم بعد إنجاب الطفل الثانى

جميل راتب

«مسلم أم مسيحي».. هكذا رد «جميل راتب» على جدل ديانته

أشرف مروان

آخر اعترافات أشرف مروان قبل وفاته بساعات

دار الإفتاء

هل يجوز صوم عاشوراء منفردًا؟

الشاب المنتحر

نكشف غموض انتحار شاب داخل ورشة نجارة

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

المالية: هذا آخر موعد لاستيراد الغاز

البورصة

«البورصة» تخسر 29 مليار جنيه

«ماسبيرو» تفتح تحقيقًا عاجلًا في واقعة «القضاء على محو الأمية»

«ماسبيرو» تفتح تحقيقًا عاجلًا في واقعة «القضاء على محو الأمية»

وسنخوض اللقاء بدون ضغوط

حارس حوريا: نحن الأحق بالتأهل من الأهلي

الرياضة

حارس حوريا
حارس حوريا

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

سر جلسة «شوبير» مع نجم الأهلي

#

قناة مفتوحة لنقل لقاء الأهلي وحوريا تعرف عليها

#

مفاجأة حول استقالة علاء ميهوب من الأهلي

#

إكرامي يكشف مفاجأة مدوية عن أزمة صلاح مع اتحاد الكرة

المصريون

الاهلى

حوريا الغيني

قال خادم نداي حارس مرمى نادي حوريا كوناكري الغيني، أنه متفائل بتأهل فريقه إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي.

وأشار نداي في تصريحات للموقع الرسمي لحوريا، إلى أن فريقه لا يشعر بأي ضغوط قبل مباراة السبت القادم، مشددًا أن الأهلي هو من سيشعر بالضغط.

وقال الحارس السنغالي: "أعتقد أننا بإمكاننا التأهل لأننا لعبنا جيدًا في الذهاب، كنا نستحق تسجيل هدف واحد على الأقل، ولكن ذلك لم يحدث، إلا أننا لم نستقبل أهداف أيضًا".

وأكمل: "سنخوض لقاء العودة بدون أي ضغوط، نشعر بالراحة النفسية، الأهلي هو من سيشعر بالضغط بمجرد أن نسجل هدفًا في مرماه".

واختتم: "أثق في فريقي، لا أتحدث أبدًا عن التعادل ولكن أبحث عن الفوز فقط، خاصة أن الفريق قدم أداء جيد ونستطيع الانتصار إن شاء الله".

وسيلتقي الأهلي مع حوريا يوم السبت القادم في إياب مباريات دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا في استاد السلام، بعدما انتهت مواجهة الذهاب في غينيا بالتعادل السلبي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يلعب الإخوان مع جمال مبارك فعلا ؟

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وروما الإيطالي
» تراشق بالألفاظ بين مرتضى منصور ورئيس سموحة
» الإفراج عن رئيس الوزراء باكستان السابق «نواز شريف»
» شاهد.. «صلاح» ينشر فيديو خارج توقعات الجماهير
» تفاصيل القبض على الإعلامي «مصطفى الأزهري»
» «أردوغان» يكشف حقيقة تعرض تركيا لأزمة اقتصادية
» حارس حوريا: نحن الأحق بالتأهل من الأهلي
» كواليس جلسة رئيس الزمالك مع «جروس»
» 4 أسباب وراء تراجع مستوى «صلاح»
» ضبط 890 قطعة أثرية بحوزة مواطن فى المنيا
» على ماهر: أسعى لتدريب الأهلي.. وهدفي المربع الذهبي

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:23 ص

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:01

  • عشاء

    19:31

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية