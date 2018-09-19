  • الأربعاء 19 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:58 م
بحث متقدم
طارق البشبيشي

بهذه الطريقة تجند الإخوان النساء

مشاركة جميل راتب في ثورة 25 يناير

لماذا حزن الإخوان على رحيل جميل راتب؟

أنيسة حسونة

إلغاء الدعم بعد إنجاب الطفل الثانى

جميل راتب

«مسلم أم مسيحي».. هكذا رد «جميل راتب» على جدل ديانته

أشرف مروان

آخر اعترافات أشرف مروان قبل وفاته بساعات

دار الإفتاء

هل يجوز صوم عاشوراء منفردًا؟

الشاب المنتحر

نكشف غموض انتحار شاب داخل ورشة نجارة

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

المالية: هذا آخر موعد لاستيراد الغاز

البورصة

«البورصة» تخسر 29 مليار جنيه

«ماسبيرو» تفتح تحقيقًا عاجلًا في واقعة «القضاء على محو الأمية»

«ماسبيرو» تفتح تحقيقًا عاجلًا في واقعة «القضاء على محو الأمية»

نائبة تقترح..

إلغاء الدعم بعد إنجاب الطفل الثانى

الحياة السياسية

أنيسة حسونة
أنيسة حسونة

وكالات ـ محمد عبدالرحمن

أخبار متعلقة
#

أول صورة لناهد السباعي بعد إلغاء حفل زفافها

#

شاهد.. قرار مفاجئ من وزير التعليم

#

بيان هام من "التموين" بشأن البطاقات التموينية

#

تعليق ناري لـ"مرتضى منصور" على هزيمة الزمالك

القبض

الفيوم

جماعة ارهابية

مصطفى الأزهري

أنصار الخير

اقترحت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، رفع الدعم عن الأسر التى تنجب أكثر من طفلين، مطالبة بإعادة النظر في الحملات الداعية إلى تنظيم الأسرة، من أجل توعية الناس.

وقال "حسونة"، خلال لقائها مع برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه ينبغي أن تعتمد هذه الحملات الدعائية على المنطق في مخاطبة الناس، متابعة: "لازم يبقى فيه منطق، أقوله مثلا خلّف على كيفك، بس بعد الطفل الثاني مفيش تعليم مجاني، ولا علاج مجاني".

وأشارت إلى أهمية تكثيف الخطاب الإعلامي للمسؤولين في الجهات المعنية، بالتوازي مع دعوات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعض الشخصيات العامة، مستطردة أن هناك أجهزة في الدولة معنية بمشكلة الزيادة السكانية.

وأوضحت أن العقل الجمعي للمجتمع لا يتعامل مع الزيادة السكانية، وفقًا للمنطق الصحيح، رغم اعترافه بوجود مشكلة في هذا الإطار، مضيفة: "إحنا مصدقين إن في زيادة سكانية، لكن العقل الجمعي للناس بيقول هنتصرف، وربنا بيرزق".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يلعب الإخوان مع جمال مبارك فعلا ؟

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وروما الإيطالي
» تراشق بالألفاظ بين مرتضى منصور ورئيس سموحة
» الإفراج عن رئيس الوزراء باكستان السابق «نواز شريف»
» شاهد.. «صلاح» ينشر فيديو خارج توقعات الجماهير
» تفاصيل القبض على الإعلامي «مصطفى الأزهري»
» «أردوغان» يكشف حقيقة تعرض تركيا لأزمة اقتصادية
» حارس حوريا: نحن الأحق بالتأهل من الأهلي
» كواليس جلسة رئيس الزمالك مع «جروس»
» 4 أسباب وراء تراجع مستوى «صلاح»
» ضبط 890 قطعة أثرية بحوزة مواطن فى المنيا
» على ماهر: أسعى لتدريب الأهلي.. وهدفي المربع الذهبي

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:23 ص

  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:01

  • عشاء

    19:31

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية