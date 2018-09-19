» شاهد.. «صلاح» ينشر فيديو خارج توقعات الجماهير

19 سبتمبر 2018 - 06:51 م

في الوقت الذي تنتظر فيه الجماهير على مستوى العالم، رد فعل النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول والمنتخب الوطني، عقب المستوى الذي ظهر به مع فريقه أمام باريس سان جيرمان، أمس الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

نشر «صلاح»، فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، ظهر فيه مداعبًا صديقه بالفريق «ديان لوفرين»، أثناء ارتداء حذائه الشخصي.

وحاول «صلاح»، من خلال الفيديو الظهور بشكل كوميدي، وعدم ظهوره بشكل متأثر، وتلقي نجم «ليفربول» العديد من رسائل الدعم لمساندته.

يذكر أن محمد صلاح، سجل هدفين مع ليفربول هذا الموسم بالدوري الإنجليزي، وهدفين مع المنتخب الوطني أمام النيجر، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.