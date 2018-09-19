بهذه الطريقة تجند الإخوان النساء

19 سبتمبر 2018 - 07:21 م

كشف القيادي الإخواني السابق طارق البشبيشي السر حول كيفية تجنيد جماعة الإخوان المسلمين للنساء بطرق جلبهن للانخراط في الجماعة.

وقال "البشبيشي"، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "ومن ضمن طرق جذب وتجنيد النساء داخل تنظيم الإخوان اللعب على وتر سرعة الزواج والترويج بأن شباب الإخوان لا يتزوجون من خارج الجماعة فتقبل الفتيات على الانخراط فى الجماعة لتجد من يسعى لتزويجها".

وأضاف: "بعض عضوات التنظيم لم تكن على قدر كاف من الجمال وكثير منهن نشطت بشدة فى أعمال وفعاليات وأنشطة الإخوان لعلها تفوز بفرصة الزواج الضعيفة".

وتابع: "وبعضهن كانت تتعمد الاشتباك والتلاسن مع أفراد الشرطة من الحرس الجامعى حتى يذيع صيتها داخل أروقة التنظيم فيعجب بها الإخوان ويتقدم أحدهم لخطبتها، نجحت الكثيرات منهن فى هذه الخطة وتزوجت".



