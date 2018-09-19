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«نيابة أمن الدولة العليا»..

تجديد حبس «مرزوق» و«القزاز» و«سلامة» 15 يومًا

قضايا وحوادث

معصوم مرزوق
ارشيفية

متابعات: عبدالراضي الزناتي

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تجنيد النساء

الإخوان

طارق البشبيشى

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس معصوم مرزوق ويحيى القزاز ورائد سلامة و4 آخرين، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة معهم فى اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية فى تنفيذ أغراضها.

وكشفت مصادر قانونية، عن أن النيابة واجهت المتهمين بمحضر التحريات الأمنية الخاصة بالمتهمين التى كشفت عن مشاركتهم مع جماعة إرهابية فى الدعوة إلى أهدافها وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، كما ستواجه المتهمين بالأحراز المضبوطة بالقضية والجرائم الموجهة للمتهمين.

ونسبت النيابة للمتهمين مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، ماعدا عمرو محمد متهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى.



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