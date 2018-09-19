تراشق بالألفاظ بين مرتضى منصور وفرج عامر

19 سبتمبر 2018 - 07:26 م

شن المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، هجومًا حادًا على مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وكتب رئيس سموحة: «أنا مهندس وخريج من أكبر جامعات وصانع من أكبر الصناع وأشرفهم في العالم وبتاع لانشون وبسطرمة بس مش أفاق ومش جربان».

كان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك هاجم فرج عامر في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد تعادل الفريق الأبيض مع سموحة.



جاء هجوم مرتضى على فرج عامر بسبب تصريحات الأخير بعد المباراة: «شريف رضا مر من لاعبي الزمالك مثل (السكينة في الزبدة) ولم يترك أي خيار آخر للحكم خاصةً بعد تغاضيه عن احتساب ضربتين جزاء أخرتين».

ليرد مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية لقناة "LTC" قائلا: "(طبعًا بتقول كده لأنك بتاع بسطرمة ولانشون، فلازم تكون ألفاظك كده)".

انا مهندس وخريج اكبر جامعات وبتاع لانشون وبسطرمة بس مش افاق ومش جربان. — Farag Amer (@FaragAmer_) 19 سبتمبر 2018

جدير بالذكر أن سموحة حقق تعادلاً أمام الزمالك (1-1) في المباراة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء ضمن المرحلة السابعة من مسابقة الدوري.

يُذكر أن الزمالك رفع رصيده إلى 14 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الذي يتصدره بيراميدز بـ15 نقطة، فيما احتل سموحة المركز السادس برصيد 10 نقاط.