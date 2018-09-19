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الديهي: الاعتراض على أحكام القضاء أصبح "موضة"

الحياة السياسية

نشأت الديهي
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خالد علي

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أحكام القضاء

أعرب الإعلامي نشأت الديهي، عن استيائه بعد قيام منظمة العفو الدولية بالاعتراض على حكم القضاء بحبس المحامي خالد علي 3 أشهر، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام شكلًا، وتأييد العقوبة مع إيقاف تنفيذه لمدة 3 سنوات، قائلاً: "الاعتراض على أحكام القضاء أصبح موضة".

وأوضح "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten" اليوم، الأربعاء، أن منظمات حقوق الإنسان تقوم بعمل سياسي، مشيرًا إلى أن تسييس العمل الحقوقي بحاجة إلى وقفة جادة.

وأكد أن مصر ترفض بشدة الاعتراض على أحكام القضاء، منوهًا بأن احترام سيادة القضاء من سلامة المجتمع.



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