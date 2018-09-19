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مع عرضه على المستشفى..

تجديد حبس حازم عبد العظيم 15 يومًا

قضايا وحوادث

حازم عبدالعظيم
حازم عبدالعظيم

متابعات: عبدالراضي الزناتي

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السجون

حازم عبدالعظيم

تجديد حبس

أمن الدولة العليا

استكملت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم تحقيقاتها مع الناشط السياسي حازم عبد العظيم، بشأن اتهامه بالتحريض على مؤسسات الدولة والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

ووجهت النيابة إليه اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها ونشر أخبار كاذبة واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة الإرهابية، وقررت في ختام جلسة التحقيق تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وطلب محامي المتهم خلال الجلسة الماضية من وكيل النيابة عرضه على مستشفى سجن طرة لأنه يحتاج إلي رعاية طبية فقررت النيابة عرضه على المستشفى لإعداد تقرير طبي بحالته الصحية.

وأسندت النيابة، إلى حازم عبد العظيم اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، إلى جانب نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد وبسوء قصد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة وحساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق مع حازم عبد العظيم في أعقاب إلقاء القبض عليه تنفيذًا للأمر الصادر بهذا الشأن من النيابة، وذلك في ضوء التحريات التي أجراها جهاز الأمن الوطني.

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