المالية تكشف سر الخسائر الفادحة للبورصة

19 سبتمبر 2018 - 08:02 م

أكد محمد معيط وزير المالية أن رفع أسعار الفائدة عالميا يؤثر سلبا على الاقتصاد المصرى، وأن هناك حالة قلق من الأسواق الناشئة، وأن مصر تتأثر بها، لافتًا إلى أن هناك محاولات لتقليل الآثار السلبية، مشددًا على أن ارتفاع سعر الفائدة مشكلة تؤثر على الموازنة.

وتشهد مؤشرات البورصة المصرية، تراجعًا جماعيًا لليوم الرابع على التوالي حيث خسر رأس المال السوقي للبورصة، نحو 55 مليار جنيه منذ بدء جلسة تداول الأسبوع الجار، ليصل إلى مستوى 789.953 مليار جنيه.

وأضاف وزير المالية على هامش مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم، أن مسألة إصدار سندات دولية تتطلب الوقت والسوق الملائمين.

وأشار أنه من المهم السيطرة على الدين العام فى ظل ما يشهده العالم حاليا من تغيرات وظروف استثنائية تؤثر علينا، لكن نحن متفائلون بتجاوز الآثار السلبية والاقتصاد المصرى يتجه لمزيد من القوة بشهادة خبراء البنك وصندوق النقد الدولى والمؤسسات الائتمانية الدولية.

واعتبر معيط أن أسعار الفائدة وارتفاع أسعار البترول والاضطراب فى العالم أكبر تحديات تواجه الاقتصاد فى مصر ويتم التعامل معها.