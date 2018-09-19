السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا متجهًا نحو جازان

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السعودية

صاروخ باليستي

جازان

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها، بأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه جازان.

ودأبت جماعة "الحوثي" منذ بدء الحرب في 26 مارس 2015، على قصف الأراضي السعودية بصواريخ باليستية متوسطة وطويلة المدى، لكن غالبا ما تنتهي تلك الهجمات الصاروخية بإحباطها من قبل منظومة الدفاع الجوي السعودي.

ويشهد اليمن، منذ نحو 4 أعوام، حربًا بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المدعومة بقوات التحالف العربي، والحوثيين المسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ 2014. -


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