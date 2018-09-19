قانون جديد لنقابة الصحفيين يُثير جدلاً قبل إقراره

19 سبتمبر 2018 - 09:11 م

كشف أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين، عن أن هناك مشروعًا لتعديل قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، يتضمن خصوصًا تعديل النظام الانتخابي، وإلغاء مقاعد تحت السن بمجلس النقابة.

القانون الذي لم يصدر حتى الآن بشكل رسمي أثار اعتراضات خمسة أعضاء بمجلس النقابة هم: محمود كامل، عمرو بدر، محمد سعد عبد الحفيظ، محمد خراجة، وجمال عبد الرحيم.

إذ طالبوا بـ "مشاركة كل أعضاء مجلس النقابة في أي نصوص خاصة بالقانون، وبالاستعانة بكل الخبرات النقابية والمهنية، من كل الأجيال والمؤسسات، لوضع تصور لمشروع القانون، ثم البدء في تنظيم حلقات نقاشية داخل وخارج المؤسسات الصحفية لفتح حوار واسع مع كل أعضاء الجمعية العمومية، قبل أن يتم إقرار القانون في جمعية عمومية قادمة".

عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، قال إن "القانون، الذي يتم إعداده حاليًا مرفوض، خاصة أنه لم يتم عرضه على أعضاء المجلس، ولم يطلع أحد على بنوده، أو ما يحتويه".

وأضاف لـ "المصريون"، أنهم لم يعلموا شيئًا عن القانون، إلا من خلال تصريحات النقيب عبدالمحسن سلامة والسكرتير العام حاتم زكريا، في وسائل الإعلام المختلفة، إذ أنه من المفترض إطلاعهم عليه، قبل الإعلان عنه، إلا أن ذلك لم يحدث.

كان نقيب الصحفيين، أعلن عن إعداده لمشروع قانون جديد للمهنة، به بعض التعديلات الطارئة التي كان يتوجب تعديلها خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن مشروع القانون لن يتم تقديمه إلى مجلس النواب، بدور الانعقاد القادم والمقرر بدءه في أكتوبر المقبل، إلا بمناقشته مع أعضاء مجلس النقابة، وعقد جلسات استماع مع الجمعية العمومية للنقابة، وأخرى بالمؤسسات الصحفية القومية والخاصة.

وأشار سلامة في تصريحات سابقة إلى أن مشروع القانون يتيح لصحفيي المواقع الإخبارية الالتحاق بالنقابة ومساواتهم بالصحفيين العاملين في الجرائد، مشيرًا إلى أن هناك فترة كافية لمناقشة بنود القانون، لاسيما أنه لم يًعدل منذ 48 عامًا.

وأضاف أن هناك ضوابط تحكم هذه العملية مثل الجرائد الورقية، منوهًا بأنه لابد أن يكون الموقع شركة مساهمة ولها هيكل مالي وإداري وهيكل تحريري، يتكون من المعينين أعضاء النقابة.

وكذلك أن يكون الموقع منتظمًا في العمل، وأن يمر على استمراريته عدة سنوات، ولا تقل عن عامين وضرورة تحقيق نسب دخول على الموضوعات المنشورة "الترافك منتظم" خلال الفترة التي يتم تحديدها، ويكون لها مصداقية وتواجد وانتشار، حتى لا يتم التعامل مع المواقع الوهمية.

واستطرد : "ندرس إلغاء انتخابات التجديد النصفي، وتصبح انتخابات على كل المقاعد مثل باقي النقابات، ومساواة منصب النقيب بعضو المجلس في المدة، كما سيتم حظر إجراء الانتخابات أيام الجمعة والإجازات الرسمية، وذلك كان في قانون 100، وكان معموًلا به ما يقرب من 15عامًا، كان يُطبق هذا النص، وكانت الانتخابات تُجرى أيام العمل وليست في الإجازات، مع ترك نسبة اكتمال النصاب القانوني للعمومية كما هي".