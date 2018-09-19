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الهند.. السجن ثلاث سنوات عقوبة الطلاق الشفوى

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الهند

طلاق

طلاق شفوى

أصدرت الحكومة الهندية، اليوم الأربعاء، أمرا تنفيذيا بتجريم الطلاق الشفوي بالثلاثة بين المسلمين، وأصبح بالتالي جريمة يعاقب عليها القانون.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن الأمر الجديد يقتضي عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ودفع غرامة مالية عن ممارسة الطلاق الشفوي.

وأضافت أن قرار الحكومة سيحتاج إلى 6 أشهر ليحظى بموافقة البرلمان ويصير قانونا، موضحة أنه خلال تلك الفترة سيتم تطبيق العقوبة بالفعل.

وسبق أن أعلنت المحكمة العليا، في أغسطس 2017، أن "الطلاق الشفوي" غير دستوري.

وحظرت المحكمة، في ذلك الوقت، هذا الإجراء، الذي يسمح للرجل المسلم بطلاق زوجته بمجرد إلقاء كلمة "طالق" 3 مرات.

وزاد استخدام "الطلاق بالثلاثة" في السنوات الأخيرة في الهند، إذ وصل الأمر إلى قيام بعض الرجال بتطليق زوجاتهم عن طريق الرسائل المكتوبة، أو الرسائل النصية، أو حتى تلك المرسلة على موقع فيسبوك.

ويمثل المسلمون ما نسبته 13 بالمئة من إجمالي سكان الهند، البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة وأغلبهم من الهندوس.


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