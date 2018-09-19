حفيد البنا يعترف بإغواء الفرنسية "كريستيل"

19 سبتمبر 2018 - 09:41 م

كشفت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، تفاصيل التحقيق مع طارق رمضان، حفيد حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، الذي اتهم في عدد من جرائم الاغتصاب في فرنسا، والذى اعترف فيه بممارسة الإغواء الجنسي مع ضحيته الثانية "كريستيل".

وأجرى التحقيق ثلاثة من قضاة التحقيق فى محكمة بالعاصمة باريس، استمعوا فيه لرمضان والضحية "كريستيل"، التى تعد المدعية الثانية فى إطار الاتهامات التى تلاحق حفيد البنا فى فرنسا وسويسرا.

وقال محامي الضحية إيريك موران لصحيفة "ليبراسيون"، إن رمضان اعترف خلال المواجهة بعملية إغواء جنسي معها، في حين أنه نفى محاولة الاغتصاب قائلاً: "محض افتراءات".

ومثل طارق رمضان حفيد مؤسس الإخوان، والضحية "كريستيل" أمام 3 قضاة في محكمة بالعاصمة باريس لمدة 10 ساعات، للإدلاء بكافة أقوالهم والإجابة على أسئلة القضاة الفرنسيين، في سلسلة القضايا، والفضائح الجنسية التي تلاحقه في فرنسا وسويسرا.

وأكدت الصحيفة أنه بعد 8 ساعات من التحقيقات أقر رمضان بـ"الإغراء الجنسي"، حيث وجد المدافعون عن رمضان أنفسهم في موقف حرج بعدما صوروا اعتقال الرجل بمثابة مؤامرة، خاصة أن الكثير قال أن المدعية تلفق هذه الاتهامات له لتشويه سمعته فقط.

وكانت "كريستيل" قد رفعت دعوى قضائية ضد طارق رمضان فى أكتوبر العام الماضى، وقال دفاعها إيريك موران، إن جلسة التحقيق أثارت كل الأسئلة وناقشت كل الجوانب بشأن واقعة الاغتصاب التى حدثت فى أكتوبر 2009 داخل إحدى الغرف بفندق فى مدينة ليون الفرنسية.