بالأسماء.. أشهر المستفيدين من اللجوء السياسي في قطر

19 سبتمبر 2018 - 09:47 م

عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى من حكم مصر فى صيف 2013، فرّ بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء وقيادات الأحزاب الموالية لهم، إلى عدد من الدول أبرزها على الإطلاق كل من قطر وتركيا، وخلال تواجدهم فى بلدان العالم المختلفة، صدرت أحكام عليهم فى قضايا قاموا بارتكابها بأحكام وصلت إلى الإعدامات فى بعضها.

وبالرغم من ملاحقة السلطات الأمنية فى مصر وإبلاغ الإنتربول بملاحقتهم جنائيًا إلا أن دولة قطر أصدرت مؤخرًا قانونًا جديدًا وهو "اللجوء السياسى"، والذى بموجبه يتم منح حق اللجوء السياسي لعدد كبير من قادة جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم.

واشترطت الدوحة لمنح الأجنبى حق اللجوء السياسى، عدة شروط أبرزها ألا يكون سبق أن ارتكب جريمة حرب، ولا يحمل أكثر من جنسية، وألا يمارس نشاطًا سياسيًا داخل قطر، فى حين أنها أعلنت عن حصول اللاجئ السياسى على امتيازات بينها، حصوله على وثيقة سفر تمكنه من السفر إلى أى مكان، والتمتع بحماية الأجهزة السيادية فى قطر، وأن يحظى بالرعاية الصحية الكاملة.

ويفتح القانون الجديد ذراعيه أمام عدد من الفارين من مصر للتمتع بحق اللجوء السياسى، من أبرزهم القياديان بالجماعة الإسلامية، طارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، وعدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أبرزهم أيمن عبد الغنى، ويحيى عقيل.

يعتبر القانون الجديد الذى أصدرته قطر فرصة ذهبية لعدد من الهاربين وعليهم قضايا جنائية فى مصر ومحكوم عليهم بأحكام مغلظة، فيفتح القانون الجديد ذراعيه أمام عدد من قيادات الجماعة ومواليها بالخارج للتمتع بحق اللجوء السياسى، على رأسهم محمد أحمد شوقى الإسلامبولى، وهو شقيق خالد الإسلامبولى الذى اغتال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، عام 1981.

فمحمد شوقى الإسلامبولى، أحد أبرز القيادات الإسلامية فى قطر من خلال احتضانها وفتحها له منبرًا يتحدث منه عبر ذراعها الإعلامية «الجزيرة»، فكان آخر ظهور له فى تلك القناة أثناء تأبينه أحد قادة الإرهاب.

ويعتبر "الإسلامبولى"، من أوائل قيادات الجماعة الإسلامية الذين هربوا من مصر عقب عزل جماعة الإخوان من الحكم، وهو من أوائل مؤسسى تحالف دعم الشرعية المؤيد للمعزول محمد مرسى، ودخل فى خلافات شرسة مع الجماعة الإسلامية؛ بسبب رفضه قرار الجماعة بتجميد مشاركتهم فى التحالف.

وقد اُتهم "الإسلامبولى" ضمن المتهمين باغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما حُكم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "العائدون من ألبانيا"، وقد سافر إلى إيران وعاش فيها هربًا من نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وعاد للظهور فى مصر بعد ثورة 25 يناير، وكان من مؤسسى حزب "البناء والتنمية" الذراع السياسية للجماعة الإسلامية.



طارق الزمر وعبد الماجد.. الأبرز

يعتبر طارق الزمر واحدًا من أبرز الأسماء التى ستستفيد من قانون اللجوء السياسى فى قطر، وذلك عقب هروبه من مصر إلى قطر عقب عزل جماعة الإخوان من الحكم، وطارق الزمر قيادى فى الجماعة الإسلامية تم سجنه منذ عام 1981 على خلفية اتهامه مع ابن عمه عبود الزمر بالمشاركة فى اغتيال الرئيس المصرى الأسبق محمد أنور السادات، وأطلق سراحه بعدما أمضى فى السجن أكثر من 29 عامًا.

و"الزمر" متهم فى عدة قضايا فى مصر آخرها قضية "تنظيم ولاية سيناء"، حيث أحالت نيابة أمن الدولة العليا 319 شخصًا من أعضاء تنظيم ولاية سيناء إلى القضاء العسكرى؛ لاتهامهم بالتخطيط وتنفيذ عمليات ضد الجيش والشرطة فى مصر.

و"الزمر" متهم أيضًا فى عدة قضايا جنائية أخرى تتعلق بأحداث ما بعد يوليو 2013، حيث نسبت إليه التحريات، مسئولية تقديم الدعم المالى من خارج مصر لكوادر التنظيم بالداخل لتنفيذ المخططات العدائية.



من أبرز الأسماء التى ستستفيد من قانون العزل السياسى فى قطر، هو القيادى بالجماعة الإسلامية المهندس عاصم عبد الماجد، وهو المتهم رقم 9 فى قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981، وصُدر ضده فى مارس 1982 حكم بالسجن 15 عامًا أشغال شاقة.

واُتهم فى قضية تنظيم الجهاد، وبمحاولة قلب نظام الحكم بالقوة، وتغيير الدستور، ومهاجمة قوات الأمن فى أسيوط فى 8/10/1981، حيث كان على رأس القوة المقتحمة لمديرية الأمن التى احتلت المديرية لأربع ساعات، وأسفرت المواجهات فى هذه الحادثة الشهيرة عن مصرع 118 شخصًا، وأصيب أثناء عملية الاقتحام بثلاثة أعيرة نارية فى ركبته اليسرى والساق اليمنى؛ فعجز عن الحركة مما أدى إلى نقله إلى المستشفى، حيث تم القبض عليه ونقله إلى القاهرة، وصدر ضده حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة فى 30/9/1984.

وشارك مع مجموعة منها عمر عبد الرحمن، عبود الزمر، طارق الزمر، خالد الإسلامبولى وغيرهم فى تأسيس الجماعة الإسلامية فى مصر التى انتشرت بشكل خاص فى محافظات الصعيد وبالتحديد أسيوط والمنيا وسوهاج، وشارك "عاصم" مجلس شورى الجماعة فى كل قراراته، ومنها أعمال العنف من قبل عام 1981، حتى نهاية العنف والصراع بمبادرة وقف العنف الصادرة فى عام 1997.

ويقيم "عبد الماجد" الآن فى دولة قطر بعد مظاهرات 30 يونيو 2013، وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسى من الحكم.

رجال الإخوان فى قطر

وتضم قائمة المستفيدين من قانون اللجوء السياسى فى قطر، عددًا من الشخصيات الإخوانية والموالية لهم منهم الدكتور محمد عبد المقصود، وهو من أبرز الدعاة السلفيين والنائب الأول للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، والشيخ محمد الصغير أبرز الداعمين لجماعة الإخوان المسلمين والداعية الإخوانى المعروف وجدي غنيم، وتضم أيضًا القائمة أيمن عبد الغنى، القيادى الكبير بالجماعة، وهو صهر خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والنائب البرلماني فى عهد الإخوان، يحيى عقيل سالمان عقيل، والنائب أيمن صادق.

حقوقى: قانون قطر تحدٍ لمصر

من جانبه أوضح عمرو عبد السلام، المحامى والحقوقى الدولى، أن اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 تعتبر الوثيقة الدولية للاجئين السياسيين وتحديد المركز القانوني لهم، حيث أوردت الاتفاقية تعريف اللاجئ بأنه كل شخص يوجد خارج بلد جنسيته بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر أو الدين أو القومية أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة أو إلى رأى سياسى، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أولًا يريد أن يستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه بسبب ذلك الاضطهاد.

وأضاف "عبد السلام"، فى تصريحات لـ"المصريون"، أنه يأخذ من هذا التعريف أن وصف اللاجئ مقصور على الأشخاص الذين يضطرون إلى مغادرة بلدهم الأصلى؛ بسبب الخوف من الاضطهاد أو تعرضهم بالفعل للاضطهاد؛ بسبب الجنسية أو العرق أو الدين أو آرائهم السياسية، وقد وضع القانون الدولى وفقًا لهذا التعريف شروطًا محددة لمنح الشخص حق اللجوء.

وأشار إلى أن الشروط هى وجود الشخص خارج إقليم دولته الأصلية، وألا يكون الشخص قادرًا على التمتع بحماية دولته الأصلية بسبب خوفه من الاضطهاد، وأن يكون الخوف من الاضطهاد قائمًا على أسباب معقولة تبرره كالاضطهاد السياسى بسبب اعتناق الشخص لآراء سياسية معينة تختلف عن آراء الحكومة

ويترتب على منح الدولة، الشخص، حق اللجوء السياسى والحصول على بعض امتيازات هذه الدولة المانحة؛ كحصوله على راتب شهرى، وجواز سفر دبلوماسى يمكنه السفر إلى مكان دون التعرض له بموجب الحماية المقررة فى القانون الدولى.

ومن ثم فإن منح قطر حق اللجوء السياسى لبعض جماعة الإخوان يعد تحديًا صارخًا للنظام المصرى، وتعجيز مصر عن ملاحقة قادة جماعة الإخوان ممن صُدر بحقهم أحكام قضائية فى قضايا الإرهاب.