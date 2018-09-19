» أسرة "الحسيني " تزروه بمحبسه بعد عامين

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 في أول زيارة لها منذ عامين سمحت وزارة الداخلية اليوم بزيارة المهندس سعد الحسيني  محافظ كفر الشيخ الاسبق وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين.

وقالت أسرة الحسيني في بيان لها اليوم :" بعد منع للزيارة لمدة عامين ،أسرة المهندس سعد الحسيني ( شكرا وزارة الداخلية )

وعن تفاصيل الزيارة قالت اسرة الحسيني :" الزيارة مدتها 8 دقائق من خلف الزجاج العازل وبالتليفون ،ممنوع دخول الملابس والذي سمح به ، 3 معالق ارز فقط ،قطعة لحم واحده ،2 معلقة خضار".

وقالت زوجته خلال بيانها :" وكأني كنت في مقبرة حقيقية اجساد واهية سكون قاتل لا توجد زيارات في السجن بالكامل جو مريب ".


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