» أسرة "الحسيني " تزروه بمحبسه بعد عامين

في أول زيارة لها منذ عامين سمحت وزارة الداخلية اليوم بزيارة المهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ الاسبق وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين.

وقالت أسرة الحسيني في بيان لها اليوم :" بعد منع للزيارة لمدة عامين ،أسرة المهندس سعد الحسيني ( شكرا وزارة الداخلية )

وعن تفاصيل الزيارة قالت اسرة الحسيني :" الزيارة مدتها 8 دقائق من خلف الزجاج العازل وبالتليفون ،ممنوع دخول الملابس والذي سمح به ، 3 معالق ارز فقط ،قطعة لحم واحده ،2 معلقة خضار".

وقالت زوجته خلال بيانها :" وكأني كنت في مقبرة حقيقية اجساد واهية سكون قاتل لا توجد زيارات في السجن بالكامل جو مريب ".