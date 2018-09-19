» ريال مدريد يقسو على روما بثلاثية

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المصريون

روما

حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزًا كبيرًا على نظيره روما، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

شهدت المباراة انحصار اللعب بالكامل في منتصف ملعب فريق روما وضغط متواصل من الفريق الملكي، وسط محاولات على استحياء من لاعبي روما لتقليص الفارق.

وتقدم ريال مدريد عن طريق إيسكو بالهدف الأول في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، من تنفيذ رائع للركلة الحرة المباشرة من على حدود منطقة الجزاء مرت على يمين أولسن.

قبل أن يعزز جاريث بيل تقدم الفريق الملكي بالهدف الثاني في الدقيقة 58، من مرتدة سريعة لفريق ريال مدريد وصلت إلى مودريتش الذي أرسل بينية رائعة في اتجاه بيل المنطلق في مواجهة المرمى، الذي سدد كرة زاحفة من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى مرت على يسار أولسن وسكنت الشباك.

واختتم ماريانو دياز أهداف ريال مدريد في الدقيقة 92، من تسديدة رائعة من الجهة اليسرى.

يذكر أن ريال مدريد خاض أول لقاء له في بطولة دوري أبطال أوروبا بدون رونالدو الذي ساهم في تسجيل 50% من أهداف الفريق في البطولة منذ موسم 2009/10 وحتى موسم 2017/18 ( 105 هدف - 27 صناعة هدف ).

واستطاع الفريق الملكي تخطي دور المجموعات والذهاب بعيداً في البطولة بشكل أدق الوصول إلى دور نصف النهائي في أخر 8 مواسم في بطولة دوري أبطال أوروبا.


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