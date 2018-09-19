» يوفنتوس يتخطى فالنسيا في ليلة طرد «رونالدو»

19 سبتمبر 2018 - 11:05 م

فاز فريق يوفنتوس الأيطالي على نظيره فالنسيا الإسباني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأربعاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وتلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 29، بعدما قام بضرب مدافع الفريق الإسباني بدون كرة.

وتعتبر البطاقة الحمراء هي الأولى للبرتغالي في دوري الأبطال بعد 154 مباراة، والأولى أيضاً منذ انضمامه ليوفنتوس.

أحرز البوسني ميراليم بيانيتش لاعب يوفنتوس، الهدف الأول في شباك فالنسيا في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

وعزز ميراليم بيانيتش بالهدف الثاني في شباك فالنسيا في الدقيقة 51، من ركلة جزاء ثانية.

رفع يوفنتوس رصيده بهذا الفوز إلى 3 نقاط في المركز الأول، فيما أصبح فالنسيا بدون رصيد من النقاط.